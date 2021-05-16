THY'den kademeli normalleşme sürecinde seyahat açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), kademeli normalleşme dönemini kapsayan 17 Mayıs-1 Haziran'da yolcuların yurt içi uçuş biletlerini seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabileceklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 13:43

THY'den kademeli normalleşme sürecinde seyahat açıklaması

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THY Basın Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde uygulanacak tedbirleri duyurmasının ardından açıklama yaptı.

Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüşün başladığı belirtilen açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurt içi uçuş biletlerinizi, seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz uçuş biletleri ile (uçak bileti, rezervasyon görüntüsü, mobil uçuş kartı) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" denildi.

VİDEO: İŞTE MADDE MADDE KADEMELİ NORMALLEŞME

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