THY'den öğretmenlere indirim

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala Türk Hava Yolları önemli bir adım attı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, öğretmenlere özel yüzde 20 indirimli seyahat sağlanacağını açıkladı.

Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Pandemide, biz gökyüzünde misafirlerimizden onlarsa sınıflarında öğrencilerinden ayrı kalmıştı.

Pandemide, biz gökyüzünde misafirlerimizden onlarsa sınıflarında öğrencilerinden ayrı kalmıştı. Tedbirleri aldık, geçen yıl buruk geçen 24 Kasım'ı bu yıl hep birlikte kutluyoruz. Türk Hava Yolları olarak öğretmenlerimize ve ailelerine özel yüzde 20 indirim sunuyoruz. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 14, 2021

Tedbirleri aldık, geçen yıl buruk geçen 24 Kasım'ı bu yıl hep birlikte kutluyoruz. Türk Hava Yolları olarak öğretmenlerimize ve ailelerine özel yüzde 20 indirim sunuyoruz" dedi.