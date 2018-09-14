Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, geçen yılın pozitif baz etkisine rağmen yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye'ye ve THY'ye olan talep artışının devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.



Taşınan yolcu sayısında görülen büyüme trendi, ağustos ayında da devam etti. Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artış göstererek 7,6 milyona ulaşırken, toplam doluluk oranı da yüzde 85,6 oldu.



Kapasitenin (arz koltuk kilometre) yüzde 0,5 ile minimal bir artış gösterdiği ağustos ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan arttı. Dış hat doluluk 1,1 puanlık artışla yüzde 85,3'e, iç hat doluluk oranı da 2,4 puanlık artışla yüzde 87,6'ya yükseldi.



Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda, yurt dışı yolcu sayısında yüzde 3,4'lük artış yaşandı.



Kargo ve posta hacmi, geçmiş aylardaki çift haneli büyüme trendine devam etti ve geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 32 ile Kuzey Amerika, yüzde 24 ile Avrupa, yüzde 22 ile Uzak Doğu ve yüzde 18 ile Orta Doğu katkı sağladı.



Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika'da 3,1 puan, Uzak Doğu'da 2,3 puan, iç hatlarda 2,2 puan ve Kuzey Amerika'da 2,1 puanlık artış oldu.



8 AYDA 51 MİLYON YOLCU



Ocak-Ağustos 2018 trafik sonuçlarına göre, bu yılın 8 ayında 2017'nin aynı dönemine kıyasla talepte yüzde 12'lik artış sağlandı. Yolcu sayısı da yüzde 13 artarak 51 milyona ulaştı.



Toplam yolcu doluluk oranı ocak-ağustos döneminde 3,4 puanlık artışla yüzde 82 civarında gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yaklaşık 4 puan artarak yüzde 81 seviyesini aştı. Yurt içi yolcu doluluğu da yaklaşık 2 puan artarak yüzde 85 seviyesini geçti. Böylelikle ocak-ağustos döneminde, THY tarihinin en yüksek yolcu doluluk oranlarına ulaşıldı.



Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda, yurt dışı yolcu sayısında yüzde 16'lık önemli bir artış yaşandı. Bu yılın ocak-ağustos döneminde toplam taşınan kargo ve posta, geçen yıla göre yüzde 26 artarak 898 bin tona yükseldi.



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2018 yılının her bir ayını yeni rekorlar ile geride bıraktık. Ağustos ayında yüzde 85,6 ile tarihimizin en yüksek aylık doluluk oranına ulaştık. Bu dönemde 7,6 milyon yolcumuza hizmet verdik. Türk Hava Yolları Türkiye ile birlikte büyüyor" ifadelerini kullandı.



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