THY'den Ukrayna seferleri hakkında açıklama

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna'da kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilebilmesi için tahliye seferi hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından bu ülkeden gerçekleştirilen uçuşlarla ilgili, "Ortaklığımızın Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı, bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu yönünde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.



Dünyanın dört bir yanındaki 300'den fazla uçuş noktası için satışa sunulan biletlerin fiyatlarının arz-talep dengesiyle belirlendiği ve olağanüstü koşulların yaşandığı dönemlerde de bu uygulamanın korunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Paylaşımlarda yer alan yüksek rakamlı uçak biletlerine ait ekran görüntüleri 2 ya da daha fazla uçuş biletinden oluşan aktarmalı seyahatlere ait ücretleri göstermektedir. Türk Hava Yollarının 16-23 Şubat arasında Ukrayna-İstanbul seferlerine ait ekonomi sınıfı ücretleri tek yön için 79 ile 595 dolar arasında, gidiş geliş için ise 129 ile 952 dolar arasında değişmektedir.

Seyahatin her aşamasında misafirlerinin memnuniyetine değer veren THY olarak paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk Hava Yolları olarak Ukrayna'da Kiev, Harkiv, Lviv, Odessa, Zaporijya ve Herson olmak üzere 6 noktaya sefer düzenlemekteyiz. Ortaklığımızca 24 Şubat 2022 itibarıyla Türkiye saatiyle 04.56'da yayımlanan ilk NOTAM'a göre Ukrayna hava sahasının kapalılığından dolayı sefer icrası yapılamamaktadır."



"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE TEMASLARIMIZ SÜRMEKTEDİR"



Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için ilgili makamlarla ortak çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türk Hava Yolları tarafından Ukrayna'ya 3'ü kargo olmak üzere haftalık 86 sefer icra edilmektedir. Ukrayna'daki durum yakından takip edilmekte olup, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili otoritelerle temaslarımız sürmektedir. Uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna'da kalan vatandaşlarımızın yurda getirilebilmesi için tahliye seferi hazırlıklarımız sürmektedir.

THY, pandemi dönemi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde verilen her görevi büyük bir özveriyle ve eksiksiz yerine getirmiş, binlerce vatandaşımızın ülkemize tahliyesini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde alınacak kararı milli görev bilinciyle yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."



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