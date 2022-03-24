THY'den yolcular için uçuş simülatörü: Hezarfen

Kendi geliştirdiği takma kanatlarla, Türk havacılığında uçmayı başaran ilk kişi olarak tarihe geçen Hezarfen Ahmed Çelebi'den esinlenilerek bugünün teknolojisiyle hayata geçirilen sanal uçuş simülatörü, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki Özel Yolcu Salonu Lounge Business'ta kuruldu.



Simülatördeki sanal tur, Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuş rotası Galata Kulesi'nden başlıyor.



THY'nin misafirleri, turla Sultanahmet Camisi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Topkapı Sarayı, Büyükdere Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kız Kulesi'ni, 4K çözünürlükte çekilmiş gerçek görüntüler eşliğinde, sanal gerçeklik (VR-Virtual Reality) gözlükleriyle 360 derece açıyla izlerken, rüzgar ve uçuş hareketlerini deneyimleyebilecek.

Bu projelerinin yanı sıra İstanbul'u tanıtacak yeni bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Ekşi, "Daha az süre İstanbul'da kalanlar için Hezarfen projesini geliştirdik" dedi.

"KUŞLAR ANCAK İSTANBUL'U BÖYLE GÖREBİLİYOR"



Simülatörü deneyen THY yolcularından Robert Koning, VR gözlükle İstanbul'u izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'u daha önce hiç böyle görmediğini vurgulayan Koning, "VR gözlüğüyle harika bir deneyim yaşadım. Bir kuş gibi, bir dron gibi şehrin üzerinden uçtum. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Çok güzel bir teknoloji. Kuşlar ancak İstanbul'u böyle görebiliyor. Şehri, manzarayı, insanları, trafiği görmek çok güzel. Yüksekten bakmak biraz ürkütse de gerçekten büyüleyici." ifadelerini kullandı.



Açılışta, uçuş simülatörünün hizmete sunulması dolayısıyla pasta kesildi.