THY'den yurt içi erken rezervasyon kampanyası

Türk Hava Yolları 1-2 Aralık tarihinde satın alınacak yurt içi uçuş biletlerini 129.99 liradan satışa sundu.

Haberler - DHA 01.12.2021 - 12:01

THY'den yurt içi erken rezervasyon kampanyası

İlişkili Haberler

THY, Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi

THY, Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda erken rezervasyon yapan yolcular için bir kampanya başlattığını duyurdu.

Kampanya kapsamında yolcular 129,99 liradan başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada,

"Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 1 Aralık 2021- 2 Aralık 2021 tarihinde satın alacakları biletler ile 8 Şubat 2022-31 Mart 2022 tarihleri arasında her şey dahil 129,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde ediyorlar.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği kaydedildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...