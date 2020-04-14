THY dış hat iptallerini 20 Mayıs'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları corona virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemlerini genişletiyor.

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dış hat seferlerinin iptalleri uzatıldı.

Daha önce 1 Mayıs olarak açıklanan tüm dış hat seferlerinin iptali kararı 20 Mayıs 2020'ye kadar uzatıldı.

İÇ HAT UÇUŞLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, iç hat uçuşlarının daha önce alınan kararda olduğu gibi 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu kaydedildi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Yeni corona virüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

VİDEO: THY'DEN VİRÜS ÖNLEMLERİ