THY'nin 338'inci destinasyonu Cuba oldu

Türk Hava Yolları (THY), bugünden itibaren Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya sefer başlattı. Şirket, Cuba seferleriyle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129'a, destinasyon sayısını da 338'e çıkardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.06.2022 - 15:26

THY'nin 338'inci destinasyonu Cuba oldu

İlişkili Haberler

THY Genel Müdürü Ekşi'den 'uçakta maske' açıklaması

THY Genel Müdürü Ekşi'den 'uçakta maske' açıklaması

THY'den Belçika uçuşları için açıklama: Zorunluluk kalktı

THY'den Belçika uçuşları için açıklama: Zorunluluk kalktı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, şirket uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Afrika'yı dünyada en fazla noktaya bağlayan THY, yeni uçuş noktası Cuba ile bu kıtada sefer düzenlediği destinasyon sayısını 62'ye çıkardı.

Bayrak taşıyıcı marka Boeing B737-8 tipi uçaklarla icra edilecek Cuba seferleri, pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, hat açılışı dolayısıyla Cuba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende, her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inandıklarını belirtti.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak Güney 'ın başkenti Cuba uçuşlarına başlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ekşi, "Gelişen pazar ve artan talepler ile Afrika'yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

DESTİNASYON SAYISI 338'E ÇIKTI

Cuba seferleriyle uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129'a, destinasyon sayısını da 338'e çıkaran THY,  yeni destinasyonlarla misafirlerine sınırsız bağlantı imkanı sunarken aynı zamanda kalitesi ve hizmetini de dünyanın dört bir tarafına taşımaya devam ediyor.

THY, havayolu yolcu taşımacılığının yanında geniş uçuş ağında sunduğu kargo taşımalarıyla da ülkelerarası ticari bağları geliştirmek için önemli bir köprü vazifesi görüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...