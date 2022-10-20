THY'nin İtalya seferleri iptal

Türk Hava Yolları'nın 21 Ekim'de İtalya'da Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferleri, İtalya'daki havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada İtalya'da havalimanı çalışanlarının 21 Ekim'de gerçekleştireceği grev dolayısıyla İstanbul'dan Milano ve Bergamo'ya planlanan bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.



THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Milano'ya gerçekleştireceği dört sefer ve AnadoluJet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bergamo'ya yapacağı karşılıklı 2 sefer iptal edildi.

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