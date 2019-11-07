THY'nin üçüncü çeyrek kârı açıklandı

Türk Hava Yolları, tek seferde şimdiye kadar yaşanmış en büyük havalimanı taşınmasını başarılı bir şekilde tamamladığı, global havacılık sorunu haline dönüşen Boeing 737-8 Max uçaklarından filolarında bulunan ve 2019 yılında dahil olması planlanan 24 adet uçağı uçuramadığı 2019 yılı üçüncü çeyreğini 675 milyon dolar Esas Faaliyet kârı ve 655 milyon dolar net kâr ile tamamladı.



THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz, özellikle Amerika-Çin ticaret savaşlarının etkisiyle zayıflayan global havacılık talebine, düşen global büyüme tahminleri beraberinde artan rekabete, İstanbul Havalimanı’na taşınma ve MAX uçaklarının yere indirilmesi sebebi ile yaşanan gelir kaybına rağmen bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artarak 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu çeyrekte taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 daralarak yaklaşık 21 milyon olarak gerçekleşti.

MAX uçakları ve Airbus’tan temin edilen NEO model dar gövde uçakların gelişlerinde karşılaşılan gecikmelerden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayımız 13 milyon ile geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3.6 artış göstermiştir.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

Ocak-Eylül döneminde ise dış hat yolcu sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 artarak 33 milyon seviyesine yaklaştı.



Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR) 2019 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak yaklaşık 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken FAVKÖK marjı ise yüzde 32.4 oldu.

Bu daralmada havalimanı taşınma maliyetleri ve personel giderlerindeki artış gibi beklenen etkilerin yanında teslim alınması planlanan uçaklardan üretici kaynaklı problemler nedeniyle teslim alınmayan yahut uçurulamayan uçaklar için katlanılan sabit giderler de önemli rol oynadı.

İstanbul Havalimanı’nda operasyonel giderlerimizde beklentiler çerçevesinde gözlenen artış, artan lounge alanları, kontuar sayısı ve artan körük kullanım oranları ile müşteri memnuniyetimizi artırmak gibi önemli bir amaca hizmet etmektedir.



Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçakları ile dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo, dünyanın 126 ülkesindeki müşterilerine sunduğu hizmetlerini Türk Hava Yolları kalitesi ile sürdürmeye ve dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam etmektedir. 2019 yılı üçüncü çeyrekte taşınan kargo bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.5 artışla 400 bin tona ulaşmıştır. Turkish Cargo, dünyanın en büyük hava kargo taşıyıcılarından biri olma hedefi ile çalışmalarını sürdürmektedir.



İştirakleri ile birlikte 65 bin kişinin üzerinde istihdam sağlayan Türk Hava Yolları, geniş uçuş ağı ve kuvvetli tarife yapısı ile küresel bir havayolu olma kimliğini daha da sağlamlaştırmıştır. 2019 yılı üçüncü çeyrek içerisinde açılan Denpasar, Pointe-Noire, Mexico City, Cancun ve Luksor hatları ile birlikte 126 ülkede, 52’si yurtiçi, 267’ü yurtdışı olmak üzere toplam 319 noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. En son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında 461 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan dünyanın en genç ve modern filoları arasında bulunan filomuz bugün 224’ü dar gövde, 96’sı geniş gövde ve 24’ü kargo uçağı olmak üzere toplam 344 uçaktan oluşmaktadır.



Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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