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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanan Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının yeniden belirlendiğini, 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatında 731 milyon lira iyileştirme sağlandığını duyurdu.



Bakan Selçuk, vatandaşlarımızın Genel Sağlık Sigortası hizmetlerinden etkin faydalanabilmeleri için “Değişen piyasa koşulları nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tıbbi cihaz, malzeme ve ilaçlarda fiyat güncellemesine gittik. Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından geri ödenen fiyatları artırarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaz ve malzemeye erişimini kolaylaştırıyoruz” dedi.



Evde kullanılan 62 tıbbi malzemeye 415 milyon lira iyileştirme yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) malzemeler için ödeyeceği paraların miktarının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, 62 tıbbi malzeme fiyatında yüzde 10 ila yüzde 350 arasında değişen oranlarda artış sağlanarak 415 milyon lira iyileştirme yapıldığını belirtti.



Böylece vatandaşın ödemek zorunda kaldığı fark ücretleri birçok ürün için ortadan kalkmış olduğunu, kullanan hastaların tercihine göre farklı özelliklere sahip bir kısım üründe de fark ücreti asgari seviyeye indiğini ekledi.

