Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan, fahiş fiyatla mücadele açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyat artışı ile ilgili son olarak yapılan hal denetimlerini değerlendirdi.

"RUTİN DIŞINDA DA DENETİM OLACAK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Muş, "Bundan sonra rutin denetimlerin dışında da denetimler olacak. Suistimal varsa gereği, kanunlar çerçevesinde yapılacak. Amacımız kurallı serbest ticareti geliştirmek'' dedi.

''REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI'NI HAREKETE GEÇİRDİM''



Bakan Muş, şöyle konuştu:

"Ticaret il müdürlüklerinin rutin denetimleri mevcut. Bir de bunun yanında bizzat Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nı harekete geçirdim. Mutlaka sonucu olur bunların. Eksiklikler görülür.

''KURALLARI AŞAN VARSA GEREKEN CEZAYI ALIR''

Kuralları aşan varsa gereken cezayı alırlar. O açıdan oradaki usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen varsa gereken yapılır."



Muş, bakanlığın şikayet hattı dışında CİMER ve farklı kaynaklardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini söyledi.



"ARABA BULUNAMIYOR ŞİKAYETLERİ VAR''



Bakan Muş, yeni bir şikayet alanının daha ortaya çıktığını açıkladı. Otomotivle ilgili teftiş kurulunu harekete geçirdiklerini belirten Muş, şöyle devam etti:

''Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığı ile alakalı şikayetler yapıyor. 'Galerilere verdiler arabaları. Bayiler galerilerle anlaştı' diyorlar. Bunlar iddia. Biz bunu araştırmakla görevliyiz.

''AĞIR YAPTIRIMLAR OLUR''

Bu araç stokta tutulmuşsa, gerçekten galericiye verilmişse, vatandaşa araçlar verilmemişse ve biz bunu tespit edersek yaptırımları çok ağır.''