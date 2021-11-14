Ticaret Bakanlığı ekimde 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı'nın, ekim ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 610 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.



Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 25 oldu.

ÜÇ FİRMAYA DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜ

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da bulunan Taypa Tekstil Giyim San. ve Tic. AŞ, Milteks Spor Giyim Tekstil San. ve Tic. AŞ ve Federal Mogul Dış Tic. AŞ'yi dış ticaret sermaye şirketleri listesine ekledi.