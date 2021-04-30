Ticaret Bakanlığı: Karşılığı bulunan çeklerin bedeli ödenecek

Meclis'te kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasayla Mayıs ayı boyunca çeklerin bankalara ibraz edilemeyeceği hükmü getirildi. Ancak düzenleme, yürürlüğe girdiği ilk gün bankacılık sisteminde sorun yarattı.



Yasa, çek ibrazını kesin olarak yasakladığı için karşılığı olan çekler bile bankaya ibraz edilemeyerek tahsilatı yapılamadı. Bankalar, çekle ilgili takas işlemlerini de kabul etmedi.



İş dünyası, bu gelişmeler üzerine nakit sıkışıklığına yol açan sorunun giderilmesi çağrısı yaptı.



Ticaret Bakanlığı, önce bir bir açıklama yaparak "karşılığı olan çeklerin banka tarafından ödenebileceğini" belirtti ve ilgili taraflara bu konuda bildirim yapıldığını açıkladı.

KARŞILIĞI BULUNAN ÇEKLER ÖDENECEK



Bakanlık, daha sonra ise Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında bir tebliğ yayımlayarak sorunun çözümünü sağladı.



Tebliğe göre, ibraz süresi 30 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çeklerin bankaya ibraz edilmesi halinde, karşılığının bulunması kaydıyla çek bedeli ödenecek.



Çekin karşılığının bulunmaması halinde ise 1 Haziran'dan önce

"karşılıksızdır" işlemi yapılmayacak.



İbraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasında olan karşılıksız çeklerle ilgili yasal işlemler, 1 Haziran tarihinden sonra yapılacak.

