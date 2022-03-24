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Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı rekabeti bozan faaliyetler nedeniyle şeker fabrikalarına inceleme başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.03.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 11:17

Ticaret Bakanlığı şeker fabrikalarına inceleme başlattı

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şeker fabrikalarına inceleme başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna yönelik son dönemde bazı hususların kamuoyuna yansıdığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."

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