Ticaret Bakanlığı'na kurayla 795 sözleşmeli memur atandı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev alacak 795 sözleşmeli memur, Bakanlığın konferans salonunda yapılan kura töreniyle belirlenli.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 13:47

Ticaret Bakanlığı'na kurayla 795 sözleşmeli memur atandı

Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 795 sözleşmeli memur kurayla belirlendi.

Bakanlığın konferans salonunda, 75'i sözleşmeli muayene memuru, 720’si sözleşmeli gümrük muhafaza memuru olmak üzere 795 kişinin belirlenmesi için kura çekimi töreni düzenlendi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, törende yaptığı konuşmada, gümrük memuriyetinin diğer görevlere göre zorluklarını aktardı.

Uçarmak, "Yapmanızı istediğimiz şey, kimseye ayrım yapmadan, devletin ve milletin hakkını koruyarak ortaya bir iş koymanız" diye konuştu.

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