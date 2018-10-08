Son dakika haberi!

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarının denetlenmesi konusundaki son durumu açıkladı. Bakanlık, 4 bine yakın firmada 70 bine yakın ürünün denetlendiğini bildirdi.



Ticaret Bakanlığı, hem tüketicilerin korunması hem de haksız rekabet karşısında işletmelerin zarar görmemesi için bu önlemlerin zorunlu olduğunu vurguladı.



Denetimlerle serbest piyasa işleyişine müdahale amacı olmadığı belirtildi. Bakanlık 81 ilde 3 bin 974 firmada 69 bin 200 ürünün denetlendiğini bildirdi.

''114 FİRMADAN SAVUNMA YAZISI İSTENDİ''



Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün resen incelemeleri sonrasında ise 114 firmadan yazılı savunma alındığı ifade edildi.



Bakanlık, firmalara, ilgili yasalara göre yaptırım uygulandığını da belirtti.