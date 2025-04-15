Ticaret savaşında yeni cephe: Çin, şirketlere Boeing almama talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine getirdiği yüzde 145’lik gümrük vergisine Çin’den yeni bir misilleme geldiği iddia edildi.



Bloomberg haber sitesi, konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin’in havayolu şirketlerine havacılık devi Boeing’den daha fazla uçak teslim almaması talimatını verdiğini aktardı.

BOEING HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ, RAKİBİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Çin’i en büyük pazarlarından biri olarak gören Boeing’in hisseleri, bu haberin basına yansımasının ardından yüzde 3 değer kaybetti. Bu alanda Çin pazarına hakim olan bir diğer havacılık devi Airbus’ın hisseleri ise yüzde 1 değer kazandı. Boeing 1916 yılında ABD’de, Airbus ise 1970 yılında Fransa’da kurulmuştu.



2 YIL İÇİNDE 200’E YAKIN UÇAĞIN TESLİMATI YAPILACAKTI



Çin’in en büyük üç havayolu şirketi durumunda bulunan Air China, China Eastern Airlines ve China Southern Airlines’ın 2025-2027 yılları arasında sırasıyla 45, 53 ve 81 Boeing uçağı teslim alması planlanıyordu.



Bloomberg’in haberine göre, Pekin yönetimi, firmalardan ABD şirketlerinden uçak parçası ya da ekipmanı almamasını da istedi. Çin’in uçak parça ve ekipmanı alımlarını durdurma kararının ülkedeki uçakların bakım maliyetlerini artırması bekleniyor.



Çin hükümetinin Boeing uçaklarını kiralayan ve daha büyük maliyetlerle karşı karşıya kalan havayolu şirketlerine yardım sağlamanın yollarını da değerlendirdiği iddia edildi.



Boeing’in 737 MAX tipi uçağının 2018 ve 2019 yıllarında yaptığı kazaların ardından 350’ye yakın kişinin ölmesi sonrası Çin bu uçakları uçuştan çeken ilk ülke olmuştu. Çin, 2019 yılında ayrıca söz konusu uçağa yönelik sipariş ve teslimatları da askıya almıştı.

