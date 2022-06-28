TİGEM tay satışından 3 milyon 686 bin lira gelir elde etti

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen ihalede 60 Arap koşu tayından 50’si satılarak 3 milyon 686 bin lira gelir elde edildi.



TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 50’si 25 ile 460 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu.



İhalenin en pahalısı Muahnnad Daravsha tarafından 460 bin liraya alınan ‘Kızıl Gezegen’ adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. ‘Kızıl Gezegen’i, Ali Çetin Özçılnak’ın 310 bin liraya satın aldığı ‘Kısakürek’ isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 260 bin liraya Ahmet Akbulut’un aldığı ‘Şanslı Efes’ ve Mustafa Akgün’ün 260 bin liraya aldığı ‘Kara Korsan’ adlı 2 yaşındaki erkek tayları izledi.



TİGEM’in, 50 tayın satışından toplam 3 milyon 686 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.