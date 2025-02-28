TikTok'a rakip geliyor: Reels ayrı bir uygulamadan izlenecek

Instagram, popüler kısa video formatı olan Reels'ı daha da öne çıkarmak için önemli bir adım atmayı planlıyor. Şirket, Reels özelliğini bağımsız bir uygulama olarak sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu yeni proje "Project Ray" kod adıyla anılıyor.



Kalley Huang’ın haberine göre yeni uygulama, üç dakikalık videoları barındıracak ve kullanıcılarına daha iyi öneriler sunmayı amaçlayacak. Bu hamleyle Meta, popüler kısa videolarla ünlü TikTok'a rakip olmayı planlıyor. Mevcut Instagram kullanıcıları, bağımsız Reels uygulamasıyla birlikte daha zengin ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri alabilecek.

HEDEFTE TIKTOK VAR



Instagram geçtiğimiz ay, Edits isimli bir video düzenleme uygulaması duyurmuştu. Edits, TikTok’un sahip olduğu video düzenleme araçlarına yaklaşmak için atılmış bir adım olarak değerlendirilmişti. Reels için yaşanan son gelişmeler de şirketin, ABD ile sorunlar yaşayan TikTok’un pazardaki yerini tamamen alabilmek için akıl yürüttüğü şeklinde yorumlanabilir.



Fotoğraf paylaşım platformu olarak hayatına başlayan Instagram’ın zaman akışı bugün fotoğraflar, videolar ve hikayelerin bir karışımı durumunda. Ancak son dönemde birçok kullanıcı, uygulamayı videoların domine ettiğini ve platformun köklerine bağlı kalmaması sonucunda karmaşık hale geldiğini düşünüyor.



Uzmanlar, Project Ray’in hayata geçmesi durumunda hem popüler kısa videolardan oluşan Reels’ın başarı yakalayabileceğini hem de Instagram’ın diğer özelliklerini ön plana çıkarma şansı bulabileceğini vurguluyor.

META'DAN INFLUENCER ATAĞI



Sosyal medya platformları arasındaki yarışta öne geçmek isteyen Meta, bu yıl agresif bir influencer politikası izliyor. Şirketin YouTube, Snapchat, TikTok gibi rakip platformlarda içerik üreten kişiler ile Instagram’ı tanıtmaları için özel iş birlikleri yaptığı görüldü. Sektör sızıntılarına göre Meta, yüksek takipçili birçok içerik üreticisine de yalnızca Reels platformunda paylaşım yapmaları için ciddi paralar teklif etmeye başladı.



TIKTOK HALA DAHA POPÜLER



Instagram’ın pazar payı TikTok’a kıyasla daha yüksek olmasına rağmen, aktif kullanıcı sayıları ve reklam gelirleri açısından Çin kökenli platform üstünlüğü ele almış durumda. Instagram’ın 1.6 milyar aktif kullanıcısı varken, TikTok 1.8 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış durumda. Sektörde hızla büyüyen TikTok, 2024 yılında sadece reklam gelirlerinden 23 milyar dolar elde etmişti.

