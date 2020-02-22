TİM Başkanı Gülle: Türkiye corona virüsünden dolayı güvenilir liman oldu

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri'nin (İTKİB) ev sahipliğinde düzenlenen Hazır Giyim, Tekstil, Deri ve Halı Sektörleri Çalıştayı'na Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve sektör temsilcileri katıldı.



Çalıştayda konuşan Gülle, corona virüsü nedeniyle Çin imalat sanayisinin sıkıntılı zamanlar geçirdiğini söyledi.



Gülle, "Türkiye Çin'deki corona virüsü dolayı güvenilir liman konumu daha da önem kazandı. Bu sebeple, dünya alternatif tedarik merkezleri arayışını hızlandırmış durumda. İhracatçılarımız, dünyanın değişen şartlarına karşı hızlı ve proaktif bir şekilde yanıt vermeli, dönüşen ticaret sisteminde ortaya çıkan fırsatları mutlaka değerlendirmelidir." dedi.

SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Gülle şunları kaydetti:"2019 yılı ihracatımızın yüzde 18'lik ihracatını tekstil, hazır giyim, deri ve halı sektörlerimiz gerçekleştiriyor.



Sektörlerimiz dün de çok önemli işler yaptılar bugün de ihracatımızın rekorlar kırmasında önemli işler yapıyorlar. Son 5-6 yıldır hazır giyim sektörümüz ve bu sektörlerimiz belli bir rakam sarmalının dışına çıkmaya zorlanıyoruz. Dünya korumacılık, Brexit ve uluslararası ticaret savaşlarının etkisinde mutlaka bizim ihracatımızda tüm bu zorluklara rağmen arttırmaya başardığımız noktada bugün küresel ticaretin önümüze getirmiş olduğu farklı bir durum söz konusu. Bunu iyi okumamız iyi değerlendirmemiz gereken bu süreci hep birlikte yeni projelerle, yeni fikirlerle bu rakamları daha yukarı çıkaracak faaliyeti gerçekleştirmemiz gerekiyor.



Bu rakamları yukarı çıkarmamız gerek. Bugün Çin hemen hemen bütün bu sektörlerimizin ihracat lideri bir örnek vermemiz gerekirse Türkiye'nin örme giyim aksesuarlarını kapsayan 61. fasıl yapmış olduğumuz bu çalışmalarda dünyanın en büyük tedarikçisi Türkiye. Çin sadece bu fasılda 73,5 milyar dolarlık ihracat yapıyor ve bunun yüzde 25'ini Amerika'ya gerçekleştiriyor. Yüzde 11'ini Japonya'ya gerçekleştiriyor. Biz son derece kuvvetli olduğumuz bu fasılda sadece yüzde 2'sini gönderip satabiliyoruz. Dolayısıyla elimizde fasıllar bazında çok ciddi imkanlar ve üzerinde çalışmamız gereken geniş bir ürün yelpazesi var."



Tekstil, hazır giyim, deri ve halı sektörlerinin 1982 yılında Türkiye ihracatındaki payının yüzde 60'lar seviyesinde olduğunu dile getiren Gülle, 2,5 milyar dolarlık ihracatın 1,5 milyar dolarını bu sektörlerinin yaptığını, 2000'li yıllarda o günkü ihracatın neredeyse yarısını bu sektörler oluşturduğunu belirtti.