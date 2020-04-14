TİM Başkanı Gülle: 1 milyonla başladı, 15 milyonu aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektörü, 90 bini aşkın ihracatçısı ile Türkiye’de ihracatın tek çatı kuruluşu olan TİM, “Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz” sloganıyla başlattığı maske ve dezenfektan üretim seferberliği tüm hızıyla devam ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19, uluslararası ticaret ve ülke ekonomilerini derinden sarstı. İlk günden itibaren TİM olarak gerek toplum sağlığı gerekse ihracatın bu süreçten en az etkilenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Bünyesindeki ihracatçı birlikleriyle sürdürdükleri maske ve dezenfektan üretim seferberliği ile ilgili son gelişmeleri aktaran Gülle, şunları kaydetti:



"İhracata desteğimizin yanı sıra başta sağlık çalışanlarımızın ihtiyacının giderilmesi ve mevcutta yaşanan tedarik sıkıntısının aşılması amacıyla derhal temaslara başladık.

Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile acil eylem planı oluşturduk. Bu konuda tek yetkili olan Sağlık Bakanlığı’na bağlı USHAŞ ile üretici firmalara köprü olduk. Üretime destek vermek isteyen firmaları da seferberliğimiz kapsamında sürece dahil ettik. Birçok büyük hazır giyim, kimya, tekstil firmamızla başlattığımız seferberlik kapsamında üretilen maske ve dezenfektanı Sağlık Bakanlığı’na teslim ediyoruz.



Türkiye’nin virüsle mücadelesine destek olmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber 'Bugüne kadar ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız için üretiyoruz' sloganıyla maske ve dezenfektan üretim seferberliği başlattık. 20 gün önce günde 1 milyon maske üretimi hedefi ile başlattığımız seferberlikte bugün itibarıyla günlük 15 milyon maske üretiminin üstüne çıkmayı başardık. Seferberlik çağrımıza destek veren üreticilerimiz ile birlikte üretim kapasitesinin kısa zamanda günlük 50 milyon, aylık 1,5 milyar adet maske üretimi kapasitesine ulaşacağız.

Kimsenin bir telaşı olmasın. Türkiye’nin maske ihtiyacının tamamını karşıladıktan sonra, maske ihracatını gerçekleştirecek miktara çok rahat ulaşacağız. Bu kapsamda çağrımızı yineleyerek üreticilerimizi seferberliğimize destek olmaya davet ediyoruz."



“DÜNYAYA ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ GÖSTERDİK”



Gülle, yurt içi ihtiyaçlarının karşılanması kadar salgından çok yoğun etkilenen ve maske ile dezenfektan tedariki konusunda sorun yaşayan ülkelere Türkiye’den yardımların gittiğini hatırlatarak,

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İngiltere, Amerika, İtalya, İspanya, Çin, Sırbistan, İran ve bazı Afrika ülkelerine maske, tulum ve sağlık malzemeleri yardımı gitti. Bunun yanında TİM olarak Ticaret Bakanlığımız ile Çin, İtalya ve İspanya’ya maske ve dezenfektan yardımında bulunduk" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde yapılan yardımların, Türkiye’nin güvenilir ve sağlıklı üretim yapan ve her koşulda tedarik zincirini devam ettirebilen bir ülke olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdiğini anlatan Gülle, "Önümüzdeki süreçte bu kabiliyetimiz ihracatımızın gelişmesi için bir iyi bir referans oluşturacağı gibi Türkiye markasına da çok önemli bir değer katacak” değerlendirmesinde bulundu.



"ÖNERİLERİMİZ KARŞILIK BULDU"

Gülle, virüs salgınının dünya genelinde üretim ve lojistik kanallarını önemli derecede sekteye uğratarak, dünya ticareti ve ekonomilerinin yavaşlamasına yol açtığına dikkati çekerek, “Virüsün yayılması ile birlikte insan ve mal dolaşımında ciddi sorunlar oluştu. Ticaret Bakanlığı ile birlikte kısa zamanda mal dolaşımının kısıtlayıcı tedbirlerine karşı harekete geçtik ve mart ayı başında temassız ihracat uygulamasını devreye aldık. İran, Irak, Gürcistan sınır kapıları ile Kapıkule’de dorse değişim modeline geçerek ihraç ürünlerinin tedarikini aksatmadık.” ifadelerini kullandı.



İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti:



“Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte önceliğimiz Türkiye’mizin geleceğidir. İlk günden itibaren TİM olarak 61 ihracatçı birliği ve 27 sektör konseyimiz ile süreci çok yakından izleyerek hep temasta olduk. Bu süreçte ihracatçı birliklerimiz, sektörel dernekler ve firmalardan bildirilen tüm sorun ve talepleri ilgili makamlara anlık olarak aktardık.

Salgının ülkemiz ekonomisi üzerindeki etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Ekonomik İstikrar Kalkanı, üretim ve ihracatımızın kesintisiz olarak devam etmesi noktasında çok önemli bir destek mekanizması oldu.



Bu süreçte, genel ve sektörel mahiyette 67 öneri ilgili makamlarımız ile paylaşıldı. Yapılan düzenlemelerle bunlardan 40’ı karşılık bulmuş oldu. Bu bağlamda, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili Bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz.”



İHRACATÇILARA 7/24 DESTEK



TİM Başkanı Gülle, AloTİM uygulaması ile ihracatçılara 7/24 destekleri sürdürdüklerini aktararak, "İhracatçılar artık, Whatsapp, Facebook ve Bip uygulamaları üzerinden de dünyanın her noktasından 7/24 TİM’e ulaşabiliyor. İhracatımızın saha neferleri için önümüzdeki süreçte de talepleri doğrultusunda konuyla ilgili yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte üstümüze düşen, ihracatçımızın ve devletimizin bizden beklediği ne varsa yerine getirmeye hazırız. Türkiye’miz için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.



İhracatçının önünü açmak için ihracatçı birlikleri, sektörel dernekler ve firmalardan bildirilen tüm sorun ve talepler, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ilgili bakanlıklara anlık olarak aktarıldı. Yapılan düzenlemelerle bunlardan 40'ı karşılık buldu.



Eximbank kredilerinin limitlerinin artırılması, geri ödeme sürelerinin uzatılması talebine karşılık, "TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacak" çözümü getirildi.



Eximbank taahhüt kapatma ve reeskont kredilerinde iyileştirme yapılmasına ilişkin talep üzerine, taahhüt kapatmaya ilave bir yıl tanındı, reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı sunuldu. Eximbank ihracat sigortası limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı.



İhracatçıların oluşan ilave stoklarının desteklenmesi talebi kapsamında, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek.



KREDİLER ERTELENEBİLECEK, TIR GEÇİŞLERİ KONTROLLÜ ŞEKİLDE SÜRECEK



İlgili talep üzerine, İran ve Irak'a açılan kara hudut kapılarında alınan tedbirlerden kaynaklanan gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlarda, ek süre taleplerinin mücbir sebep olarak değerlendirileceği belirtildi.



Bankalar aracılığıyla kullanılan Eximbank kaynaklı ihracat hazırlık (SOİK) kredilerinin ertelenmesi talebine karşılık, 1 Nisan'dan 30 Haziran'a kadar kadar vadesi gelecek kredilerin vadesi, talebin ilgili aracı banka tarafından uygun görülmesi koşuluyla 180 güne kadar uzatıldı.



Alınan tedbirlerle tır geçişlerinin kontrollü bir şekilde yürütülmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.



Devlet yardımları işlemlerinin yürütülmesi için 1 Nisan itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan Destek Yönetim Sistemi'nin (DYS) devreye alınma tarihinin 6 ay ertelenmesi isteği üzerine DYS'ye geçiş tarihi 30 Haziran'a kadar ertelendi.



DİR kapsamında ihracat taahhütleri süre uzatımı konusunda, "En geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için 3 ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise 1 ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ'in 25 ve 49. maddeleri çerçevesinde 6 aya kadar ek süre verilecek" çözümü getirildi.



Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30 Haziran olarak belirlendi.

ARABULUCULUK VE UZLAŞTIRMA KURUMLARINDAKİ SÜRELER 30 NİSAN'A KADAR DURDURULDU

Salgın nedeniyle yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi için, hakkın doğumu, kullanımı ve sona ermesine ilişkin tüm sürelerin, kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile ara buluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 30 Nisan'a kadar durduruldu.



Devlet desteklerinden yararlanan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla; 30 Haziran'a kadar başlayacak fuarlara ilişkin; ticaret müşavirliği/ataşeliği onayına konu belgelere ilişkin olarak; 2006/4 sayılı tebliğ kapsamında incelemeci kuruluşa mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması halinde yurt dışında düzenlenen belgeler için ticaret müşavirlikleri/ataşelikleri/temsilcilikleri onayı aranmaması imkanı sağlandı.



Gümrük Kanunu'nda yer alan 15 günlük itiraz süresi geçtikten sonra gümrük vergilerinin ve para cezalarının (kesinleşmiş ve 6183 sayılı Kanun uyarınca takip işlemlerine başlanılmış olanlar dahil) geri verilmesi veya kaldırılmasına yönelik yapılan başvurular değerlendirmeye alınabilecek.



Gümrük yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ve buna benzer diğer nedenlerle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde ithalat vergilerine isabet eden tutarın tahsil edilerek emanet hesabına alınması veya teminata bağlanması gerektiği ve mevzuat hükümlerinde yer alan nitelikte bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde sunulması durumunda tahsil edilen vergiler geri verilebilecek.



21 ADET HİZMET KALEMİ GÜMRÜĞE BAŞVURMADAN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK



Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; mümkün olan hizmetlerin yükümlülerce gümrük idarelerine gidilmesine gerek kalmadan sunulması için tek pencere, YYS başvuruları gibi 21 adet hizmet kaleminin internet üzerinden yapılması sağlandı.



Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV Tevkifatı İle SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6 Ay, yani 2021 ilk çeyrek dönemine ertelendi.



Ödemelerde temerrüt durumunda sicillerde mücbir sebep notu düşülmesi talebine karşılık, "alınan tedbirlerin etkisiyle nisan, mayıs ve haziranda temerrüde düşen firmaların kredi siciline 'mücbir sebep' notu düşülecek" çözümü getirildi.



Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli işe devam desteği kapsamında 5 kamu bankası (Ziraat, Vakıflar, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım) destek sağlayacak. Eximbank tarafında ihracatçılara özel KGF kredileri üzerinde çalışmalar devam ediyor.



FAİZLER İNDİRİLDİ, ÇEK ÖDEME DESTEK KREDİSİ HAYATA GEÇİRİLDİ



Faizlerin indirilmesi talebine karşılık 100 baz puan indirim yapıldı, politika faizi 9,75'e indirildi. Çek Ödeme Destek Kredisi hayata geçirildi. Kredi desteği 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacak. Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemeleri 1 ay ertelendi.



Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar, salgın sürecinde nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerini erteledi.



Toplam ciro üzerinden alınan konaklama vergisinin kasım ayına kadar uygulanmamasına karar verildi.



KOBİ'lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi'nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmı için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmı oluşturan pay içinse yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ AYNEN DEVAM EDECEK



İlgili talep üzerine, EFT, havale ve kartsız para yatırma işlemleri ücretsiz hale getirildi veya cüzi miktarda masraf alınmaya başlandı. Nakit yönetim limitleri artırılarak, bu limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 12 aya kadar taksit imkanı verilecek.



Geri kazanım katılım payı beyannamesi 2020 yılında 6'şar aylık dönemlerde sonraki yıllarda 3'er aylık dönemlerde verilecek. İhraç kaydıyla teslim edilen malların ihracat süreleri salgın sebebiyle resen 3 ay uzatıldı. Asgari ücret desteğinin aynen devam etmesine karar verildi.



Çalışma Kanunu ve İş Kanunu Mevzuatında yer alan esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecek. 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılacak.



Salgın nedeniyle ücretsiz izne çıkan çalışanlara maaş desteği sağlanacak. Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu için istenen belge sayısı 10'dan 2'ye düşürüldü. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi.



DEZENFEKTAN, MASKE VE ELDİVEN ÜRETİMİNE DESTEK



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla, su faturası ödemelerinin gecikmesi halinde dahi kesinti yapılamayacak. Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak.



Mazot gübre destek ödemeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçileri destekleme kapsamında hububat ile baklagil, sertifikalı tohum ve fidan üretimi, hayvan ve yem yardımı, dane mısır gibi ödemeler yer alıyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler için 100 bin TL'ye kadar, bitkisel üretim yapan işletmeler için 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dezenfektan, koruyucu elbise, gözlük, maske, eldiven gibi ürünleri yerli üretenlere KOSGEB'den 6 milyon liraya kadar destek verileceğini açıkladı. KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran'a kadar olan alacaklar 3 ay ötelendi.



Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı kullanılmak suretiyle demir yoluyla eşya taşımacılığı yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu hatta halihazırda günde 3 tren olarak yapılan yük taşımacılığının kapasitesinin artırılabilecek.



Cumhurbaşkanlığı kararıyla nafaka alacakları dışındaki tüm icra ve iflas takipleri durdurulacak, ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak.