TİM Başkanı Gülle: Sürecin kazananı olacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı açıklamada, "Hedeflerimizin arkasında ve peşindeyiz. Aksamalar olabilir ama bunları telafi edecek zamanlar var önümüzde.

Nisan ve mayıs ayında salgın kontrol altına alırsa bu sürecin kazananı oluruz" diye konuştu.

Salgın sonrası firmaların kendilerini baştan aşağı gözden geçireceğini belirten TİM Başkanı;

"Her şeyin değişeceği ortamda türkiye,, güvenilir, sözünde duran ve her daim üreten bir ülke imajıyla kaldığı yerden daha fazlasını yapma amacıyla yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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