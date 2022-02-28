TİM, "Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı" başlattı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı başlatıldı.



TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nda yer alan eğitim programı hedefine yönelik olarak ilk etkinlik çevrimiçi olarak Marmara Bölgesi için gerçekleştirildi.



Yıl içerisinde 7 ayrı bölge için yapılması planlanan etkinliğin ilkine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu katıldı.



Etkinlikte konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, yeşil dönüşüm sürecinin önemli aktörlerinden olan AB'nin geçen yılın son çeyreğinde yaşadığı enerji krizinin, yürürlükte olan politikalar üzerine tartışmalara neden olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu alanda enerji güvenliğini sağlayacak adımlarla yoluna devam ettiğini, enerji güvenliği tam anlamıyla sağlandıktan sonra yeşil dönüşüm sürecinin de hız kazanacağını bildirdi.



İhracatçıları geleceğe bugünden hazırlamayı kendileri için önemli bir görev olarak addettiklerini ve iklim değişikliğinin tüm sektörleri etkileyen bir gündem maddesi haline geldiğini kaydeden Gülle, bu alanda yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.



Gülle, üretimi ve ihracatı sürdürülebilir bir zemine taşımalarının gerektiğinin altını çizerek, bu kapsamda "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz" diyerek 12 ana hedefle TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirdiklerini anlattı ve bu çerçevede yaptıkları faaliyetlere değindi.



"SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ'NE HAZIR OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"



İsmail Gülle, "Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz programımızın ilkini ihracatımıza en büyük oranda katkıyı sağlayan Marmara Bölgemiz ile başlattık. En çok ihracat yapan Marmara'nın ihracatı 143 milyar dolar.

Bölgede ciddi bir yoğunlaşma var. Toplam ihracatımızın yüzde 64'ünü Marmara Bölgesi tek başına gerçekleştiriyor. AB, Marmara'nın en çok ihracat yaptığı bölge. Bu anlamda, AB tarafından 2026'da uygulanmaya başlanacak Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne bölgemizdeki ihracatçıların hazır olması son derece önemli" dedi.



"EĞİTİM PROGRAMLARI DİĞER 6 BÖLGEDE DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



TİM Başkanı Gülle, eğitim programlarını diğer 6 bölgede de hayata geçirerek ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.



"YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK GARANTİ SİSTEMİ'NİN TAKİPÇİSİYİZ"



İsmail Gülle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi'nin takipçisi olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bu sistem, özellikle sınırda karbon düzenlemesiyle karşımıza çıkabilecek ekstra vergilerin önüne geçebilmemiz için son derece önemli. Çünkü sistemle beraber, ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullandığını belgeleme imkanına sahibiz. Yeşil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerine yönelik sertifikasyon sistemi uygulamaları da takipçisi olduğumuz bir diğer uygulama."



Gülle, yeşil dönüşüm sürecinde Türkiye'yi örnek bir modele kavuşturacaklarını kaydederek, 2053 net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla yürüyeceklerini bildirdi.

