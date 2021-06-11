TİM'den açıklama: Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, yeşil pasaportlu ihracatçılar da, corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi. Aşılama grubuna alınan ihracatçılar, aşı randevusu da almaya başladı.

ntv.com.tr 11.06.2021 - 09:43

TİM'den açıklama: Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği

Yeşil pasaport hamili ihracatçılar, corona virüs aşısında öncelikli gruba alındı. İhracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

İhracatçıların aşılama programında öncelikli gruba dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir" dedi. 

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