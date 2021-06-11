TİM'den açıklama: Yeşil pasaportlu ihracatçıya aşı önceliği

Yeşil pasaport hamili ihracatçılar, corona virüs aşısında öncelikli gruba alındı. İhracatçılar, dünden itibaren sisteme girerek aşı randevusu almaya başladı.

İhracatçıların aşılama programında öncelikli gruba dahil edilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "İhracatçılarımızın seyahatlerinde problem yaşamaması adına hızla aşılanması önem arz etmekteydi. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımızın aşılama programına dahil edilmesi, ihracat hacmimizi de olumlu yönde etkileyecektir" dedi.