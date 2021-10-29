TİM'den "Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" filmi

61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığı “Cumhuriyet Geleneğimiz, İhracat Geleceğimiz" sloganlı filmi bu yıl da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Anadolu motifleri ve güçlü geleneğimizin ihracatla dünyaya taşınması mesajı verilen filmde, Anadolu'nun tarihi ve kültürel mirası, Cumhuriyetin ilk yılları ve günümüzden görüntüler de ekrana taşınırken, filmdeki türküyü ünlü sanatçı Ferhat Göçer yorumluyor.



"SANAYİ İHRACATI 161 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla değerlendirmede bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan fabrikalar, İzmir İktisat Kongresi… Bu gelişmelerin hepsi Cumhuriyetin ihracata kazandırdığı vizyoner ve stratejik adımlar olarak bugünlerimizi inşa etti. Bugün Türkiye’yi dünyada temsil eden markalara, en çok ihracat yapan firmalara bir bakın. Büyük çoğunluğu ya 80’li yıllarda kurulmuştur ya da o dönemde parlamıştır. Bugün imalat sanayi ihracatımız yıllık 161 milyar dolara ulaştı” dedi.



"226 ÜLKE VE BÖLGEYE 5 BİNE YAKIN ÜRÜN İHRAÇ EDİYORUZ"



Türkiye’nin ihracattaki başarısına vurgu yapan Gülle şunları kaydetti:

“2000’li yıllarda küreselleşme çağında Türkiye bu dönemi çok iyi değerlendirdi. Küresel ticaretten aldığımız pay bu dönemde 2 katına çıktı. Bu dönemde, 50 milyar dolar üzeri ihracat yapan 46 ülke içinde Türkiye ihracatını en fazla artıran 8. ülke oldu. Ülkemizde 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısı 5’ten 17’ye yükseldi. 226 ülke ve bölgeye 5 bine yakın ürün ihraç eder seviyeye geldik."



Gülle, ihracatın 1923 yılında 50 milyon dolarken, bugün 220 milyar dolara doğru gittiğini belirtti.

