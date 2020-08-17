TİM'den kadın ihracatçılara özel sanal ticaret heyetleri

TİM bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Kovid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni düzende daha güçlü bir şekilde yer almak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika'ya yönelik tüm sektörleri kapsayacak Sanal Ticaret Heyeti düzenlenmesine karar verildi.



TİM Başkanı İsmail Gülle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TİM Kadın Konseyi ile birlikte kadın ihracatçı sayısını artırmak ve özellikle salgın dönemi sonrasında etkilenen ihracatı daha da aktif hale getirmek adına önemli kararlar aldıklarını söyledi.

İHRACATI BÜYÜTME HAMLESİ



Başarılı kadın ihracatçılarının, ihracat yapmakta istekli olan, ihracatını yapmakta zorluklar yaşayan ihracatçı kadınları teşvik etmek adına hem Anadolu'da onları ziyaret ederek bilgi vermek hem de birikim ve deneyimlerini anlatmak üzere sahaya çıktığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:



"Bu, Türkiye'deki ihracat ailemizi büyütmek adına yaptığımız hamlelerden bir tanesi. Diğer taraftan da pandemi sonrasındaki sanal ortamda yaptığımız faaliyetler içerisinde sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar ve sanal görüşmeler organize ediyoruz. Bu tür organizasyonları çoğaltarak kadın ihracatçı sayımızla birlikte onların daha fazla pazarlara girmesine imkan sağlayacağız.



TİM olarak yapmış olduğumuz bu tür desteklerin fiziki fuarlar tarafı genel olarak iptal edildiği için dijital ortamı daha fazla kullanarak kadın ihracatçılarımızı sahaya çıkarmak, cesaretlendirmek ve başarı hikayeleri çıkarmak istiyoruz. Toplumda kadın farkındalığını, ihracatımıza kadın eli değmesiyle ilgili çok ciddi bir beklenti ve heyecan içerisindeyiz."



Bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdikleri sanal heyetlerden bir yenisini, kadın ihracatçılarla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatan gülle, "İnanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde, eşit haklara sahip olarak daha güçlü bir şekilde yer almaları gerekiyor. Bu yüzden atacağımız her adım, sadece ülkemizde değil, küresel anlamda da örnek teşkil edecek işlere imza atmamız anlamına gelecektir." dedi.



