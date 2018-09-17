Yaklaşık 8 ay önce Meredith Corporation’a satılan dergi, bir kez daha el değiştiriyor. TIME'ın yeni sahibi bulut bilişim teknolojisinin önemli temsilcilerinden biri olan Salesforce.com'un CEO'su milyarder iş insanı Marc Benioff ve eşi olacak.

Forbes'a göre 6.9 milyar dolar kişisel servetleri bulunan çiftin, dergiyi 190 milyon dolar karşılığında satın alacağı açıklandı.

Öte yandan, derginin Benioff çifti tarafından kişisel olarak satın alındığı belirtilirken Salesforce.com ile ilgili olmadığı ifade edildi.

Yapılan açıklamaya göre, çift derginin gazetecilik kararlarına ve karar alma süreçlerine herhangi bir müdahalede bulunmayacak ve mevcut TIME yönetim kadrosu tarafından bu süreçlerin işleyeceği duyuruldu.

"KÜLTÜREL TARİHİMİZİN ÖNEMLİ BİR HAZİNESİ"

Milyarder iş insanı sosyal medya hesabı Twitter'dan dergiyi satın almasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada TIME'ın tartışmasız her zaman hepimizi etkileyen gücü, bizi birbirimize bağlayan konuları ele alması ve insanların hikayelerini özgün bir şekilde anlatmasındaydı. Kültür ve tarihimizin bir hazinesi. Bu kuruma derin bir saygımız var ve bu ikonik markanın yöneticileri olmaktan onur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

The power of Time has always been in its unique storytelling of the people & issues that affect us all & connect us all. A treasure trove of our history & culture. We have deep respect for their organization & honored to be stewards of this iconic brand. https://t.co/OLie13YJ58 — Marc Benioff (@Benioff) 17 September 2018

Meredith Corp. mart ayında TIME, Fortune ve Sports Illustrated dahil sahibi olduğu 4 dergi için alıcı aradığını duyurmuştu.



Forbes'a göre 6.7 milyar dolarlık bir serveti olan Marc Benioff, TIME'ı alarak basılı medya kuruluşlarını satın alan diğer ABD'li milyarderler arasına katıldı.



Dünyanın en zengin insanı olan Amazon şirketinin sahibi Jeff Bezos 2013 yılında ülkenin önde gelen gazetelerinden Wahington Post'u satın almıştı. Aynı yıl Boston Red Sox adlı beyzbol takımının milyarder sahibi John Henry, The Boston Globe gazetesini, biyoteknoloji alanında servet yapan milyarder Patrick Soon-Shiong da The Los Angeles Times gazetesini satın almıştı.



Son olarak Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'un eşi Laurene Powell geçen yıl The Atlantic dergisinin çoğunluk hissesini satın almıştı.

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