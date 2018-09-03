Tirebolu Belediye Başkanı Abdullah Karabıçak, yaptığı yazılı açıklamada, geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve pişirilen Tirebolu pidesinin, yöre mutfağında önemli yere sahip olduğunu belirtti.



Yüzyıllar öncesine dayanan pidenin tanıtımının bugüne kadar istenilen düzeyde yapılamadığını ifade eden Karabıçak, kendilerinin eşsiz lezzeti gün yüzüne çıkartmayı amaçladıklarını vurguladı.



Karabıçak, Karadeniz Bölgesi'nde pidelerin, hamuru, pişirme şekli, içerisindeki malzeme ve yapılış şekliyle illere göre farklılıklar arz ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Giresun'un ilçeleri arasında da pideler farklılık göstermekte. Tirebolu pidesinin diğerlerine göre farkı ise geleneksel yöntemlerle hazırlanması ve pişirilmesi. Burada hamurun hazırlanması ve bekleme süresi çok önemli. Yine malzeme olarak yöreye özgü torba peynir ile tereyağı kullanılıyor. Hedefimiz bu eşsiz lezzeti Türkiye ve dünyaya tanıtmak."



Tescil için gerekli belgelerin, geçen ay Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edildiğini kaydeden Karabıçak, sürecin en kısa zamanda tamamlanması için konunun yakın takipçisi olduklarını söyledi.



Karabıçak, tescil işleminin ardından yoğun tanıtım çalışması içerisine gireceklerine işaret ederek, ilerleyen süreçte pide festivali organizasyonu da planladıklarını belirtti.