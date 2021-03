TİSK Başkanı Akkol: Şartlar düzelene kadar kısa çalışma desteği uzatılmalı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kısa çalışma ödeneğinin, ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşinceye kadar devam etmesinin, istihdamın korunması açısından önemli olduğunu bildirdi.



Akkol, yazılı açıklamasında, Covid-19 salgını sürecinin başından bu yana TİSK olarak önceliklerinin, çalışanların sağlığı ve istihdamın korunması olduğunu belirtti.



Üretimin durdurulmak zorunda kalındığı dönemlerde çalışanların mali kayıp yaşamaması için her türlü katkıyı sağladıklarını aktaran Akkol, bu dönemde hükümetin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini kaydetti.



Kısa çalışma ödeneğin, işletmelere can suyu olduğunu, bu uygulamayla çalışanlara 33 milyar liraya yakın ödeme yapıldığını vurgulayan Akkol, sağlanan destek ve iş birliğinden dolayı paydaşlara ve hükümete teşekkür etti.



Salgının getirdiği olağanüstü koşulların devam ettiğine işaret eden Akkol, kısa çalışma ödeneğinin sona erdirilmesi kararından sonra dünya ekonomisini etkileyen önemli gelişmelerin ortaya çıktığına dikkati çekti.



İSTİHDAMI KORUYUCU TEDBİRLERE DEVAM EDİLMESİ ÖNEMLİ



Çip krizi, Süveyş Kanalı'nda meydana gelen yük gemisi kazası ve yeni mutant virüslerle dünyadaki Covid-19 vaka artışları nedeniyle ortaya çıkan üretim, ihracat sorunlarının, mevcut durumun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacını doğurduğuna vurgu yapan Akkol, gerek bu koşullar gerekse hizmet sektörlerinin tam toparlanamaması nedeniyle istihdamı koruyucu tedbirlere devam edilmesinin önemini dile getirdi.



Akkol, şu bilgileri verdi:



"Bu doğrultuda kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar iyileşene kadar devam etmesinin, istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğu kanaatindeyiz. Bununla birlikte Mecliste bekleyen asgari ücret teşvikinin tüm yılı kapsayacak şekilde yasalaşmasının, istihdamını korumaya gayret eden işletmelere can suyu olacağını düşünüyoruz.

Tüm dünyada yeni normal düzene geçişle birlikte, yeni nesil çalışma yöntemlerine verilecek desteklerin, istihdamımızı artırarak yolumuza devam etmemize büyük katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. TİSK olarak Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu düşündüğümüz istihdamın korunması ve artırılması için var gücümüzle çalışmaya her zaman hazırız. İş birliğiyle atılacak adımlarla istihdamımızı ve çalışma hayatındaki sosyal barışı daha da güçlendireceğimize olan inancımız tamdır."

