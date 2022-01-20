TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

Haberler - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 18:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.
Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:
İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)
Tarih
1 ay vadeli
3 ay vadeli
24 Ocak 2022 Pazartesi
25 Ocak 2022 Salı10010026 Ocak 2022 Çarşamba
27 Ocak 2022 Perşembe
28 Ocak 2022 Cuma
31 Ocak 2022 Pazartesi
1 Şubat 2022 Salı1001002 Şubat 2022 Çarşamba
3 Şubat 2022 Perşembe
4 Şubat 2022 Cuma