TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.



Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:



İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)



Tarih



1 ay vadeli



3 ay vadeli



24 Ocak 2022 Pazartesi



25 Ocak 2022 Salı10010026 Ocak 2022 Çarşamba



27 Ocak 2022 Perşembe



28 Ocak 2022 Cuma



31 Ocak 2022 Pazartesi



1 Şubat 2022 Salı1001002 Şubat 2022 Çarşamba



3 Şubat 2022 Perşembe



4 Şubat 2022 Cuma



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