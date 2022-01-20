TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

TCMB, Türk lirası (TL) uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.01.2022 - 18:55

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimi açıklandı

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), 24 Ocak-4 Şubat döneminde gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

Buna göre, ihale tarihleri ve tutarları (milyon dolar) şöyle:

İhale tarihleri ve miktarları (milyon dolar)

Tarih

1 ay vadeli

3 ay vadeli

24 Ocak 2022 Pazartesi

25 Ocak 2022 Salı10010026 Ocak 2022 Çarşamba

27 Ocak 2022 Perşembe

28 Ocak 2022 Cuma

31 Ocak 2022 Pazartesi

1 Şubat 2022 Salı1001002 Şubat 2022 Çarşamba

3 Şubat 2022 Perşembe

4 Şubat 2022 Cuma

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...