TL'yi destekleyecek yeni adımlar devreye alındı

Ekonomi yönetimi, Türk lirasına geçişi desteklemek amacıyla yeni adımları devreye aldı.

TL'yi destekleyecek yeni adımlar devreye alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e yükseltildi, dönüşüm desteği yüzde 3’e çıkarıldı.

'nın zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle ise, tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi.

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