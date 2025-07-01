TMO, hububat alım bedellerini, üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladı
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) hububat alım bedelleri bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun hububat alım bedellerinin hesaplara yattığını bildirdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladı.
Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon TL ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor.
Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."
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