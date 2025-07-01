TMO, hububat alım bedellerini, üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO'nun hububat alım bedellerinin hesaplara yattığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı hububat alım ödemelerine bugün itibarıyla başladı.

Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon TL ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor.

Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun."

