TMO'dan un fiyatı açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamada, piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek olmadığı belirtildi.

Son günlerde hububat ve un fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, kamuoyunu yanıltıcı değerlendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMO stoklarındaki ekmeklik buğdayın, un fiyatlarını makul seviyede tutacak şekilde satışına başlanmış, ekmeğin hammaddesi olan unun uygun fiyatlarla fırıncı esnafımıza ulaşması için çalışmalar devreye alınmıştır."

Piyasanın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından anlık takip edildiği ve gerektiğinde ilave tedbirler alınacağını da vurgulanan açıklamada, "Halkımızca son dönemde piyasada yer alan spekülatif haberlere itibar edilmemesini rica ederiz'' denildi.