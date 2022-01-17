TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerinin ihale sürecini uzattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihale sürecini 23 Şubat 2022'ye öteledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 09:28

TMSF, Akfel Gaz Grubu hisselerinin ihale sürecini uzattı

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TMSF'nin, daha önce 19 Ocak 2022 olarak duyurduğu Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesine ilişkin süre uzatım ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlana göre, Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ hisselerinden oluşan bütünlüğün ihalesi, 23 Şubat 2022 saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Muhammen bedeli 230 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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