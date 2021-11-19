TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Leziz Tarım Ürünleri Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret AŞ'nin mal ve varlıkları ile sözleşmelerini 9 milyon 450 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 10:19

TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

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TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından şirketin mal ve varlıkları ile sözleşmelerinden oluşturulan ve satışına karar verilen Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale edilecek.

Muhammen bedeli 9 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale, 15 Aralık 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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