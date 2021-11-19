TMSF, Leziz Tarım Ürünleri'ni satışa çıkardı

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından şirketin mal ve varlıkları ile sözleşmelerinden oluşturulan ve satışına karar verilen Leziz Tarım Ürünleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale edilecek.



Muhammen bedeli 9 milyon 450 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.



İhale, 15 Aralık 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.



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