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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makroekonomik hedeflere daha sağlam adımlarla ulaşılabilmesi için ülke parasına duyulan güvenin büyük önem arz ettiği vurgulandı.



Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk Lirası'na duyduğu güvenin de etkisiyle bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirası'na çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında kurumumuz, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk Lirası'na çevirecektir."

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