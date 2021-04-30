TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çeklerin ödenmeme sorunu çözülmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çeklere ilişkin ödeme sorunlarına dikkati çekti.



Karşılığı olan çeklerin ödenmemesinin sistemi olumsuz etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Dün yapılan çek düzenlemesi ile ilgili karşılığı olan çeklerin de tahsil edilemediği şikayetleri geliyor. Karşılığı olan çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitliyor. Bu sorunun acilen çözülmesini, tüm iş dünyamız adına talep ediyoruz."

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN 'ÇEK AÇIKLAMASI'



Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığının bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1 Haziran 2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir. Bu hususta oluşan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere ilgili kurumlara bildirim yapılmıştır" denildi.