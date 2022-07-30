TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara çağrı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Rize Ticaret ve Sanayi Odasınca, İsmail Kahraman Kültür Merkezinde düzenlenen Rize İş Dünyası Buluşması ve Rize'nin Yıldızları vergi ödül töreninde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, konuşmasında bankalara "İş dünyasına destek olun" çağrısında bulundu.



Son günlerde üyelerinden finansman noktasında talepler geldiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bankalarda finansman erişiminde sıkıntı yaşandığına dair talepler var. Bütün Türkiye'nin tamamından talep geliyor. Buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Bankaların sıkıntılı süreci daha yapıcı olarak davranmalarını istiyoruz. Biz onların karına laf etmiyoruz. Tarihlerinin en büyük karını ediyorlar. Biz onlara laf etmiyoruz. Özellikle özel sektörün ayakta kalması için bütün bankalardan ricam destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.