TOBB'dan patronlara çağrı: Ücretiz izin yerine Kısa Çalışma Ödeneği

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu işletmelere "Çalışanlarınızı ücretsiz izne göndermek yerine kısa çalışma ödeneğine başvurun" çağrısı yaptı.

31.03.2020 - 13:34

memur.jpg

İlişkili Haberler

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa çalışma ödeneğine 19 bin firma başvurdu

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Kısa çalışma ödeneğine 19 bin firma başvurdu

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir?

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip corono virüs (Covid-19) salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, kısa çalışma ödeneği imkanına dikkati çekti.

İşletmelere, çalışanlarını korumaları ve istihdamı düşürmemeleri çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, "İhtiyacın olan kaynak kısa çalışma ödeneğinde. Çalışanlarınızı ücretsiz izne göndermek yerine kısa çalışma ödeneğine başvurun" ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımında yer verilen TOBB'un hazırladığı videoda ise Covid-19'a karşı hep birlikte mücadele edileceği vurgulanarak, faaliyetlerini azaltan veya durdurmak zorunda kalan tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneği başvurularının, Çalışma ve İşkur il müdürlüklerine gitmeden elektronik ortamda yapılabileceği kaydedildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN NASIL YARARLANILIR?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...