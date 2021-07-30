TOBB'dan yanan ormanlar için 5 milyon liralık destek

TOBB, Ege ve Akdeniz'de meydana gelen yangınlar sonrası ormanları eski haline dönüştürmek için 5 milyon liralık destek vereceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 30.07.2021 - 15:17

TOBB'dan yanan ormanlar için 5 milyon liralık destek

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi.

Birlikten güç ve umut doğacağını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" dedi.

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