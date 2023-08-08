TOEFL süresi kısaldı

Türkiye'deki birçok aday TOEFL iBT sınav puanlarını üniversite hazırlık programlarına girişte, yabancı üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programları başvurusunda, başka bir ülkeye göç etmek isterken ya da İngilizce dil yeterliliklerinin kanıtı olarak kullanıyor.

Education Testing Service (ETS) tarafından gerçekleştirilen TOEFL iBT testine her yıl yüz binlerce kişi katılıyor. Kısa bir süre önce ETS, TOEFL iBT test deneyimine yönelik heyecan verici geliştirmeler duyurdu.