Otomotiv ana sanayi üreticisi Tofaş yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Ekim ayında Bursa fabrikasında dokuz işgünü üretime ara verileceğini açıkladı.
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FARKLI GÜNLERDE MOLA VERİLECEK
Tofaş'tan dün KAP'a yapılan açıklamada, "Yurtiçi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle şirketimiz Bursa fabrikasında ekim ayında farklı günlerde toplam 9 işgünü üretime ara verilecektir" denildi.
Türkiye otomotiv sektörü toplam pazarı Ağustos ayında yüzde 53 azalarak 35,174 adet olurken, Ocak-Ağustos döneminde ise yüzde 20 düşüşle 455,943 adet olarak gerçekleşti.
PAZAR İKİNCİ ÇEYREKTE DARALDI
Otomotiv pazarı ilk çeyreği yüzde 2 artışla tamamlarken, ikinci çeyrekte ise yüzde 20 daralmıştı.
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