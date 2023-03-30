TOGG para iadesi ne zaman yapılacak? Ön ödeme iadelerinin kaç gün içinde yapılacağı belli oldu

SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARA GERİ ÖDEME NE ZAMAN?



Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.