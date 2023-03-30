TOGG para iadesi ne zaman yapılacak? Ön ödeme iadelerinin kaç gün içinde yapılacağı belli oldu

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un satışa sunulan ilk modeli 'T10X' için ön sipariş süreci sona erdi. Sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi ise Togg'un resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
KALAN ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?
Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.
SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARA GERİ ÖDEME NE ZAMAN?
Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.