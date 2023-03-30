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TOGG para iadesi ne zaman yapılacak? Ön ödeme iadelerinin kaç gün içinde yapılacağı belli oldu

Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modeli için sipariş hakkı kazanan 20 bin asil ve 20 bin yedek talihli listesi belli oldu. Asil veya yedik listede yer almayan vatandaşlar, 60 bin TL tutarındaki ön ödeme ücretinin iade edileceği tarihi merak ediyor. Peki, TOGG ön ödeme para iadesi ne zaman yapılacak?

TOGG para iadesi ne zaman yapılacak? Ön ödeme iadelerinin kaç gün içinde yapılacağı belli oldu

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili 'un satışa sunulan ilk modeli 'T10X' için ön sipariş süreci sona erdi. Sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesi ise Togg'un resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.


TOGG para iadesi ne zaman yapılacak? Ön ödeme iadelerinin kaç gün içinde yapılacağı belli oldu - 1

KALAN ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sipariş hakkı kazanan kullanıcılar, akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

TOGG para iadesi ne zaman yapılacak? Ön ödeme iadelerinin kaç gün içinde yapılacağı belli oldu - 2

SİPARİŞ HAKKI KAZANAMAYANLARA GERİ ÖDEME NE ZAMAN?

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

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