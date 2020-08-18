TOGG: Tedarikçiler ekimde seçilecek

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobildeki son durumu değerlendirdi. Karakaş, pandemi sürecinden adım adım ilerleme kaydettiklerini ve aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini ekimde seçeceklerini söyledi.

18.08.2020 - 16:52

TOGG: Tedarikçiler ekimde seçilecek

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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobildeki son durumu, yerli otomobildeki yerlilik payı ve sermaye durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bloomberg HT'ye konuşan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

"Planlarımız doğrultusunda ilerliyoruz, pandemiden etkilenmedik. 18 aylık sürede inşaatımızın tamamlanmasını sağlayacağız."

Yerli otomobilin 15 yıllık bir süreç olduğunu ve öncelikle projenin dış dünyadaki örneklerini incelediklerinin altını çizen Karakaş, hedef kitlemizin beklentilerini tasarıma yansıttık ve yerlilik, millilik için aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini ekimde seçeceklerini söyledi.

"ARAÇ PİYASAYA ÇIKTIĞINDA YERLİ BATARYA DA ORTAYA ÇIKACAK"

SUV'dan sonra başka modeller de pazara sunulacak. Hissedarlarımıza yüzde 51 yerlilik sözü verdik. Yerlilikte yüzde 68'e ulaşabiliriz.

Araç piyasaya çıktığında yerli bataryamız da ortaya çıkacak.

VİDEO: YERLİ OTOMOBİLİN TASARIM BELGESELİ

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