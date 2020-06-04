TOGG, Yatırım Teşvil Belgesi'ni de aldı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olacak TOGG, çalışamalarına hızla devam ediyor.

Twitter hesabından yaptıkları açıklamada, ÇED raporunun olumlu yönde olduğuna vurgu yapılarak, ''ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık'' duyurusunda bulundular.