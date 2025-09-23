TOKİ 32 ilde 280 taşınmazı açık artırmayla satıyor! TOKİ açık artırma ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ), 32 İlde 277 arsayı 08 Ekim 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Alıcılar; konut, ticaret, tarım, turizm, hayvancılık, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

PEŞİN ALIMLARDA YÜZD 15 İNDİRİM



Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacaktır.



Muhammen bedeli 12 milyar 931 milyon 844 bin 260 lira olan toplam 2 milyon 155 bin 879 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova’da bulunan 277 arsa açık artırmayla satılacak.



Açık artırmalar, 08 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.



Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek..