TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? Arsa kura takvimi için heyecanlı bekleyiş

Sosyal Konut Projesi kapsamında TOKİ arsa başvuruları için verilen süre 15 Kasım 2022 tarihinde doldu. Başvuru telaşını geride bırakan vatandaşlar, kura çekim tarihine odaklandı.



TOKİ arsa kura çekimi tarihleri hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bakanlık açıklamasında, Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı ifade edildi.



ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarih olarak belirlenecek.



9 YILDA 9 EŞİT TAKSİT



Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenecek.



Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatı ödenecek, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedelinin geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksite bölünecek.



Toplu Konut İdaresini (TOKİ) izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasının ardından da arsa tahsisi kesinleşmiş olacak.