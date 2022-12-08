TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'de kura çekimi ne zaman? (TOKİ il il kura çekimi tarihleri)

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi tarihleri, başvuru yapan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki, TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'de sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?



TOKİ KURALARINDA DÖRDÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR



İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk 3 etapta 62 bin 928 konutun kuraları çekilerek hak sahipleri belirlendi. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuru sonrasında, 4. etap kura çekimi takvimi belli oldu.



4. etap sosyal konut kura çekilişi 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında 7 ilde 15 bin 566 konut için gerçekleştirilecek.



TOKİ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOKİ İlk Evim Sosyal Konut Projesi kapsamında 250 bin konut için kura çekimi sürmeye devam ediyor. İstanbul Tuzla'da 20920, Silivri'de 200 ve Çatalca'da 540 konut için kura çekimi yapılacak. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de yapılacak olan TOKİ kuraları içinde tarih araştırması sürmeye devam ediyor.



TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi tarihleri henüz yayımlanmadı. Yayımlanır yayımlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.