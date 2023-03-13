TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 50 bin konut kuraları için Bakan Kurum tarih verdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi sürmeye devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul'da yapılacak olan kura çekimi sonrasında 50 bin konut için hak sahibi belirlenecek. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak olan kura çekiminin tarihleri belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.