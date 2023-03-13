TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 50 bin konut kuraları için Bakan Kurum tarih verdi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi sürmeye devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul'da yapılacak olan kura çekimi sonrasında 50 bin konut için hak sahibi belirlenecek. Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılacak olan kura çekiminin tarihleri belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.
BAKAN KURUM DUYURDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız TOKİ eliyle hayata geçirilen ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim” projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor.
250 bin sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki kura çekimleriyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında “İlk Evim’de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.
50 BİN KONUT İÇİN HAK SAHİPLERİ BELİRLENECEK
TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında İstanbul’da toplamda 50 bin konut inşa edecek.
İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.